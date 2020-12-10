Koronavirüs pandemisi devam ederken artık gözler aşıda… Koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Kimler aşı olacak? Kimler aşı olmayacak? Aşı takvimi nasıl ilerleyecek? soruları sıkça merak edilenler arasında… Türkiye’nin ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac’ın aşısı için geri sayım başladı. Çin’den 3-4 gün içerisinde gelecek Kovid-19 aşısı, 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından Çin’den gelecek 50 milyon doz aşının nasıl uygulanacağına ilişkin detayları açıkladı.

AŞI NE ZAMAN GELECEK? *

Peki, aşı ne zaman gelecek? Bakan Koca’nın verdiği bilgiler şöyle: (Aşının 11 Aralık’tan sonra Türkiye’ye geleceğini söylediklerini anımsatarak) 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Öyle düşünüyoruz bütün izinleri alınmış oldu ve geldikten sonra iki hafta Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun Laboratuvarlarında 2 hafta güvenli testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu sadece için Sinovac için geçerli değil, Pfizer için de geçerli, yarın olabilecek diğer aşılar için de geçerli Türkiye’de uyguladığımız bütün aşılarda bu güvenlik testi dediğimiz 2 haftalık laboratuvar incelemesinden geçmedikçe biz herhangi bir kullanıma izin vermiyoruz. Muhtemelen bu durumda aralık sonu itibarıyla, ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlayarak başlamış olacağız. İlk gelecek parti aralık ve ocak ayı için 20’şer milyon toplam 40 milyondu. Şubat ayı için 10 milyon. 20 milyonun ilk 3 milyonu gelmiş olacak önümüzdeki günlerde…”

DİĞER FİRMALARLA DA GÖRÜŞMELER VAR *

Açıklamaya göre SinoVac aşısını tercih etse de şubat sonrası için de istenilen miktara ulaşabilmek amacıyla diğer firmalarla teması kesmiyor. Türkiye’nin 3 aylık zaman diliminde 100 milyon doza yakın aşı ihtiyacı bulunuyor. Pfizer’le yapılan görüşmede teklif edilen doz miktarının artırılmasını isteyen Türkiye, AstraZeneca ile de irtibat halinde.

Türkiye, Rusya’da üretilen aşıya ilişkin toksikoloji çalışmalarının başarılı olması halinde temin noktasında sorun olmadığını düşünüyor.

Firmalarla yapılan görüşmelerde aşının etkinlik ve güvenilirliği kriterleri dışında, “Sınırlı miktarda dozun üzerine teslim garantisi verilmemesi” üzerinde de duruluyor. Zira Türkiye, kitlesel bağışıklığın sağlanabilmesi için olabilecek en erken tarihte en fazla miktarda dozu temin etmek istiyor.

AŞI TAKVİMİ NASIL İLERLEYECEK? *

Aşı ne zaman gelecek? En merak edilen sorunun yanıtı şöyle: Aralık ve ocak ayı içinde gönderilmesi planlanan 20 milyon doz SinoVac aşısının ilk partisi olan 3 milyon doz, 3-4 gün içinde Türkiye’de olacak.

Aşı, Türkiye’de yaklaşık 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.

Bu incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz-3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunca değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

AŞI ÖNCE KİMLERE YAPILACAK? *

Bu aşamalardan sonra başlanacak aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

Öncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.

Bakan Fahrettin Koca, daha önce de aşı takvimi için şu bilgileri vermişti: İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş üzeri ve en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışından kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

Aşı 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.

AŞI KİMLERE YAPILMAYACAK? *