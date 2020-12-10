Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdürüyor. Çin’den kısa süre içinde Türkiye’ye koronavirüs aşısı Sinovac’ın gelmesi bekleniyor. Peki, koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı? Son dönemde merak edilen aşı zorunlu olacak mı sorusuna dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI? *

Bakan Koca, koronavirüs aşısı zorunlu olacak mı sorusu ve Türkiye’de Faz 3 çalışmaları devam eden aşılarının sonuçlarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği, net izah edilirse ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağını inanmıyorum. Birçok kimsenin özellikle yaptıracağını inanıyorum. Çünkü biz inaktif aşının ölü virüs aşısı, bu ölü virüs aşısının yıllar boyu geçmişte bilinen bir yöntem. Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğunu bildiğimiz ve bu anlamda daha güvenli bulduğumuz bir aşı olduğu için vatandaşımıza etkinliği de ortaya konarak Çin Sinovac zannediyorum bir hafta içerisinde Faz 3 sonuçlarını açıklamış olacak.

Biz ülkemizde bu aşının vatandaşımız üzerindeki etkinliğini görmek ve gerektiğinde aksiyon almak üzere Faz 3 çalışmasına biliyorsunuz hem Pfizer hem Sinovac aşısına izin vermiştik. Bizim kendi sonuçlarımız da zannediyorum bir hafta, on gün içerisinde açıklanmış olacak ara sonuçları. Bütün bunlar vatandaşımıza olumlu bir şekilde anlatılır, sonuçlar gerçekten olumlu olursa, ben farklı bir yaklaşım içinde olacağını düşünmüyorum”

Peki, aşı zorunluluğu getirilen yerler olabilir mi?

Bakan Fahrettin Koca bu konuda da şu bilgileri verdi: