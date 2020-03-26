Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son durumu paylaştı. Bakan Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75 olduğunu belirtti. Toplam vaka sayısı 3629 oldu.

Bakan Fahrettin Koca, twitter’dan şu mesajı paylaştı:

Test sayımız dün 5.035’ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020