Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri paylaştı. Bakan Koca’nın mesajı şöyle:

100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak.