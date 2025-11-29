81 ilde 500 bin konutun hayata geçirilmesine yönelik başlatılan Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye başvuran kişi sayısının 5 milyonu geçtiğini de kaydetmişti.

Projeye ilişkin detayları aktaran Bakan Kurum, ek bir bilgiyi daha paylaştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi’nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak." ifadelerini kullandı.

Aile sağlığı merkezi, misafirhane, etkinlik alanı, anaokulu yer alacak

Konuya dair paylaşılan videoda, mahalle konaklarında aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu, misafirhane, kafeterya, tazizye evi ve etkinlik alanlarının yer alacağı kaydedildi:

"Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk gerçekleşecek ve 500 bin sosyal konuta 500 mahalle konağı yapılacak. Böylece TOKİ, ev inşa etmekle kalmayacak mahalle kültürünü de yeniden canlandıracak.

Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.

Yine mahalle konağı konsepti içinde Aile Sağlığı Merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane yer alacak.

Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarında da o olacak."