Bakan Mehmet Şimşek cari denge rakamlarını yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından bugün açıklanan eylül ayına ait ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini beklediklerini ifade etti.

Bakan Mehmet Şimşek ayrıca, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğünü kaydetti.

TCMB, eylülde cari işlemler hesabının 1.112 milyon ABD doları fazla kaydettiğini açıklamıştı. Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açığın yaklaşık 20,1 milyar ABD doları, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının da 64,8 milyar ABD doları olduğu kaydedilmişti.

"Son on yılın en yüksek seviyesi"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, doğrudan yatırımların yılın ilk dokuz ayında 11,4 milyar dolarla son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti:

"Eylülde yıllık cari açık 20,1 milyar dolar gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.

Dış finansmana erişimdeki olumlu görünüm üçüncü çeyrekte de sürdü. Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 gerçekleşti.

Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın ilk dokuz ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son on yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar gerçekleşti.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız."