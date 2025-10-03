Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon eğiliminin dezenflasyona işaret ettiğini ifade etti. Şimşek, "Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor" dedi.

Şimşek, "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız" dedi.