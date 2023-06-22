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Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 Haziran 2023 | 02:25
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Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Adalet Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik ve Lutfihak Alpkan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen atanırken, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ise Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alparslan ve Serdar Çam getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci, Milli Savunma Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Alparslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay, Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.


 

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