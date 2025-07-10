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BDDK iki şirkete faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye ve Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

10 Temmuz 2025 | 09:31
BDDK iki şirkete faaliyet izni verdi

BDDK'dan iki finansman kuruluşuna faaliyet izni çıktı. 

Albayrak Tasarruf Finansman AŞ için yapılan açıklama şöyle:

BDDK tarafından, Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 12 Aralık 2024'te verilmişti.

Adil Tasarruf Finansman AŞ için yapılan açıklama ise şöyle:

BDDK tarafından, Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 17 Nisan 2025'te verilmişti.

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