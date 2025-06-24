Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Temmuz 2025 yeni bedellik ücreti

Türkiye'de askerlik çağındaki milyonlarca gencin hayatını doğrudan etkileyen bedelli askerlik uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Özellikle 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik ücretinde yaşanacak artış, askerlik görevini yerine getirecek adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez memur maaş katsayı oranına göre güncelleniyor. Bu nedenle, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına paralel olarak bedelli askerlik ücretinde de bir artış bekleniyor. Kesin rakam, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

NTV’nin haberine göre bedelli askerlik ücreti, her yıl iki kez memur maaş katsayısı oranına göre güncelleniyor. Bu nedenle, Temmuz 2025'te geçerli olacak yeni bedelin ne kadar olacağı, memur maaş zammını belirleyecek Haziran ayı enflasyon rakamlarına bağlı.

Geride kalan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında memurlar şimdiden yüzde 14 zam almayı garantiledi. Memurların son zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. Beklentilere göre, bedelli askerlik ücretinin 280 bin lira seviyesini geçmesi öngörülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, memur maaş zammı oranı kesinleştikten sonra Temmuz-Aralık 2025 dönemi için geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücretini resmi olarak duyuracak.

MSB'nin açıkladığı 2025 bedelli askerlik sevk tarihleri yani bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin görevlerini yerine getirebilmesi için sevk edilecekleri tarihler şu şekilde:

Grup 2025 Bedelli askerlik sevk tarihi 1. Grup 2 Şubat 2025 2. Grup 1 Mart 2025 3. Grup 3 Nisan 2025 4. Grup 8 Mayıs 2025 5. Grup 12 Haziran 2025 6. Grup 10 Temmuz 2025 7. Grup 7 Ağustos 2025 8. Grup 4 Eylül 2025 9. Grup 7 Ekim 2025 10. Grup 6 Kasım 2025 11. Grup 4 Aralık 2025

Bedelli Askerlik Başvuruları Nasıl Yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen adaylar için süreç, yoklama durumlarına göre farklılık gösteriyor. İşte adım adım bedelli askerlik başvuru rehberi:

Yoklaması Gerçekleşmemiş Adaylar İçin Başvuru

Yoklaması henüz gerçekleşmemiş adaylar, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da doğrudan askerlik şubesine giderek tamamlayabilirler.

Yoklaması Bulunan Adaylar İçin Başvuru

Yoklaması daha önce yapılmış adaylar da yine e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu adayların ayrıca, aile hekimlerinden sağlık muayenesini tamamlayarak "Askerliğe elverişlidir" sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Celp Tercihi ve Ödeme

Yukarıdaki adımların ardından adaylar, e-Devlet veya askerlik şubesi aracılığıyla celp tercihlerini yapacaklardır. Celp tercihinin tamamlanmasının ardından ödeme aşamasına geçilir. Bedelli askerlik ücreti ödemeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Başvuru yapacak adayların, süreci eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamak için e-Devlet kapısı ve askerlik şubelerinin resmi duyurularını takip etmeleri önemlidir.