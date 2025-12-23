BES kesintisi 2026 ne kadar oldu? BES kesintisi aylık yüzde kaç?

2026 yılı asgari ücretinin net 28.075 TL, brüt ise 33.030 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, çalışanların maaş bordrolarındaki en önemli kalemlerden biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılım tutarı da resmiyet kazandı.

Milyonlarca çalışanın maaşından her ay düzenli olarak yapılan bu tasarruf kesintisi, yeni asgari ücret üzerinden şu şekilde güncellendi:

2026 BES Kesinti Detayları

Otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanların brüt maaşlarından yapılan yüzde 3'lük yasal kesinti, asgari ücretteki artışa paralel olarak yeniden hesaplandı:

2025 Yılı Kesintisi: 780,15 TL

2026 Yılı Yeni Kesintisi: 990,90 TL (Yuvarlanmış rakamlarla piyasada 990,60 TL olarak da ifade edilmektedir.)