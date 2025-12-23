BES kesintisi 2026 ne kadar oldu? BES kesintisi aylık yüzde kaç?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla 2026 yılı asgari ücreti net 28.075 TL, brüt ise 33.030 TL olarak resmileşti. Yapılan yüzde 27'lik bu artış, çalışanların maaş bordrolarında yer alan zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintilerini de doğrudan yukarı çekti.
2026 yılı asgari ücretinin brüt 33.030 TL olarak resmileşmesiyle birlikte, otomatik BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kesintilerinde yeni bir dönem başlıyor. Kesinti oranında bir değişiklik yapılmadı; ancak hesaplamanın yapıldığı taban ücret arttığı için maaşlardan ayrılan tasarruf tutarı yükseldi.
2026 yılı asgari ücretinin net 28.075 TL, brüt ise 33.030 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, çalışanların maaş bordrolarındaki en önemli kalemlerden biri olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) otomatik katılım tutarı da resmiyet kazandı.
Milyonlarca çalışanın maaşından her ay düzenli olarak yapılan bu tasarruf kesintisi, yeni asgari ücret üzerinden şu şekilde güncellendi:
2026 BES Kesinti Detayları
Otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanların brüt maaşlarından yapılan yüzde 3'lük yasal kesinti, asgari ücretteki artışa paralel olarak yeniden hesaplandı:
2025 Yılı Kesintisi: 780,15 TL
2026 Yılı Yeni Kesintisi: 990,90 TL (Yuvarlanmış rakamlarla piyasada 990,60 TL olarak da ifade edilmektedir.)
Cayma ve Ara Verme Hakkı
Eğer maaşınızdan yapılan bu kesintinin bütçenizi zorladığını düşünüyorsanız;
Cayma Hakkı: Sisteme yeni dahil edildiyseniz ilk 2 ay içinde cayma hakkınızı kullanarak biriken parayı iade alabilirsiniz.
Ara Verme: Sistemde daha uzun süredir bulunuyorsanız, ödemelerinize ara verilmesini talep edebilirsiniz.