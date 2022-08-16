İsmi açıklanmayan kadın, Nevada’nın Sparks bölgesinde 594 bin dolar karşılığında bir ev satın aldı. Ancak kadının, daha sonra tapu kayıtlarında yapılan “kopyala-yapıştır” hatası sonucu, yeni evi dahil 87 mülkü aldığı görüldü.

Söz konusu tapuların bir kısmında halihazırda yapılı ve satılmış evler ile arsaların bulunduğu açıklandı.

Hatanın düzeltilmesi için mülklerin yeniden devri gerekiyor ancak bunun, ev sahibinin ne kadar iş birliği yapacağına bağlı olduğu belirtiliyor.