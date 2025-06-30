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Bir kente daha metrobüs geldi

Sakarya'nın ilk metrobüs hattında deneme seferi yapıldı

30 Haziran 2025 | 01:11
Bir kente daha metrobüs geldi

Sakarya'da ilk kez hayata geçirilen metrobüs hattının ilk deneme seferi Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta düzenlendi. 

AA'nın haberine göre öz kaynaklarıyla Türkiye'de metrobüsle ulaşımı başlatan ikinci şehir Sakarya'da, Şehir Hastanesi ve Adapazarı Gar Meydanı arasındaki 19,5 kilometrelik güzergahta 13 istasyonu bulunan hattın, Yenikent Bölgesi'nden şehir merkezine kadarki durakların montajları tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Metrobüs Hattı 1. Etap Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, projenin, şehrin yollarında hizmeti üst seviyeye çıkaracağını söyledi.

Alemdar, "Şehrimizin önceliklerini biliyoruz, kentsel dönüşüm ve raylı sistem olmazsa olmazımız. Şehir trafiğini azaltmak, insanlarımızın seyahat özgürlüğünü huzurlu şekilde yapabilmeleri için toplu taşımayı teşvik etmemiz gerektiğini söylemiştik. İşte, bunlardan biri olan metrobüsü yola indirdik. Bu şehre İstanbul'dan sonra ilk defa metrobüs geliyor." diye konuştu.

15 Temmuz’da Gar Meydanı-Camili hattı başlayacak, okullar açılana kadar ücretsiz olacak

Projede işçisinden, genel müdürüne kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Alemdar, "Çünkü onlar inandılar, mücadele ettiler, çalıştılar, mahcup olmamak ve bu şehri bir adım daha ileri taşımak için Allah şahit, bende şahidim ki her birisi 24 saat anlayışı içerisinde çalıştılar." dedi. Hattın İstanbul'dakinden farklı olduğuna değinen Alemdar, 12 kilometrelik hattın 17 ayda yapıldığını, Sakarya'da ise 16,5 kilometrelik hattın 5 ayda bitirildiğini belirtti.

Alemdar, metrobüs hattının güncel ekonomik değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira olduğunu aktararak, 15 Temmuz itibariyle Gar Meydanı ile Camili istasyonu arası tarifeli seferlerin yapılacağını, o güne kadar test sürüşlerinin devam edeceğini ve okullar başlayana kadar da metrobüslerin ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.

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