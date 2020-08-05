Bank of America’nın servet yönetimi birimi, yatırımcılara piyasada yeni zirveler tetikleyebilecek Kovid-19 aşısı bulunmadan önce hisse senetlerinde alım yapma tavsiyesi veriyor.

BloombergHT’de yer alan habere göre, Merrill ve Bank of America Private Bank’tan Joe Quinlan, “Hergün aşıya yaklaşıyoruz. Daha orada değiliz, birkaç ay daha sürebilir, ancak tüm dünyada bilim daha önce hiçbir zaman tek bir soruna odaklanmamıştı. O gün geldiğinde eğer hisse senetlerinde değilseniz masada çok para bırakmış olursunuz” dedi.

ABD’de hisse senetleri Mart’taki dip seviyelerden bu yana neredeyse yüzde 50 yükseldi ve rekor seviyelere yaklaşıyor.

BofA stratejisti birçok yatırımcının karşı karşıya olduğu, riske girmeyip riskli varlıklarda kâr realizasyonuna gitme ya da piyasada kalıp daha yüksek getiri elde etme ikilemini değerlendiriyor. Tarihi olarak düşük seviyelerde olan tahvil faizleri, diğer varlıklar arasında alternatif bulamayan traderları hisse senetlerine yöneltiyor.

Hisse senetlerinde alım tavsiyesi veren Quinlan, aynı zamanda aşırı kalabalıklaşmış teknoloji hisselerinden uzak durulması uyarısında bulundu.