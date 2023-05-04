BTC fiyatı dolar kuru nasıl ve nereden takip edilir?

Dünyada dijital bir devrim yaratan ilk kripto para olan Bitcoin 2009 yılından bu yana ilgi görmeye devam etmektedir. 2008 yılında ABD’de yaşanan ekonomik kriz sonrasında anonim bir kullanıcı ya da kullanıcılar olan Satoshi Nakamoto tarafından kripto para birimi geliştirildi. 1 Bitcoin 1 doların altında bir fiyat ile ortaya çıkmışken değeri zaman içinde arttı. Günümüze kadar yaşanan boğa piyasaları ve ayı piyasaları ile fiyatının değişiklikler yaşadığı görülür. BTC fiyatı dolar üzerinden belirlenirken Türk yatırımcılar TL bazında satın alabilmektedir.

2021 BTC için rekor yılı oldu ve 69.000 dolar ile tarihi rekorunu kırdı. Bu zirveden sonra ise 2022 yılında BTC düşüş trendinde idi. Değerinde yaklaşık %60 kayıp olan Bitcoin 2023 yılında ise yükselmeye ve kaybettiği değerini tekrar geri almaya başladı. 2023 nisan ayı, aylar sonra Bitcoinin 30.000 doların üzerini gördüğü tarih oldu. Geçtiğimiz haftaya düşüşle başlayan BTC haftayı yaklaşık 27.000 dolar seviyesinde kapattı. Yeni haftaya da kayıpla başladı.

BTC Fiyatı Dolar Grafiği Yorumlarını Nereden Takip Edebilirim?

Piyasalarda fiyat hareketleri dikkatle takip edilen varlıklar arasında lider kripto para Bitcoin bulunmaktadır. Bireysel yatırımcıların olduğu gibi finans uzmanlarının da BTC fiyatı dolar yükselecek mi yoksa düşecek mi cevabını bulmak istedikleri soru oluyor. Şu an için Bitcoin fiyatı 27.000 dolar seviyesindeyken deneyimli yatırım uzmanı Mark Mobius kripto paranın daha da düşmeye devam edeceğini öngörmektedir. Mobius’un öngörüsüne göre BTC 2023 yılını 10.000 dolar seviyesinde kapatacak.

İngiltere merkezli bankacılık ve finans hizmeti şirketi olan Standart Chartered ise BTC için oldukça iyimser bir tahminde bulunmaktadır. Charterede’in dijital varlık bölümünden sorumlu olan başkanı Geoff Kendrick BTC için belirsizliklerle dolu sürenin sona erdiğini belirtmektedir. Kendrick’e göre 2023 yılında kripto para 100.000 dolar seviyesini görecek. Onun bu ön görüye sahip olmasında kripto para madenciliğinin karlılığının artmasının da etkisi bulunmaktadır.

BTC Fiyatı Dolar Grafiğini Canlı Olarak Nasıl İncelerim?

BTC fiyatı dolar üzerinden geleceği ne olacak diye araştıran kişiler uzman görüşlerini yakından takip etmektedir. Bunun yanında yatırımcıların Bitcoin fiyat grafiklerini de takip etmeleri yararlı olmaktadır. Bitcoin uluslararası kripto para borsalarında işlem görmektedir. Anlık fiyatının da bu borsalar üzerinden takip edilmesi mümkündür. Binance üzerinden fiyatı anlık olarak takip edilebilir.

Günlük, haftalık, aylık ve daha uzun süreli fiyat grafiklerinin takip edileceği Coinmarketcap ve TradingView gibi siteler de bulunmaktadır. Bu siteler üzerinden de lider kripto paranın grafiklerinin incelenmesi mümkündür. Kripto paranın fiyat değişikliklerini dolar olarak takip edilirken satın alma işlemleri TL ile yapılabilir.

BTC Fiyatı Dolar Grafiğini Nasıl Takip Edebilirim?

Lider kripto paranın 2023 yılında toparlanma sürecini yaşarken fiyatının 30.000 dolar seviyesinin üstüne çıkmaya devam etmemesi ve düşüş göstermesi yatırımcılar için endişe kaynağı olmaktadır. Finans uzmanları ise bu düşüşün ABD Merkez Bankası’nın mayıs ayının ilk haftasında faiz kararını açıklaması beklentisinden kaynaklı olduğunu belirtiyor. Enflasyonu düşürmek için ülkenin faiz artırımında bulunması beklenmektedir.

Kripto para analisti Olowoporkoku Adeniyi BTC’nin önümüzdeki günlerde değer kaybı yaşamaya devam edeceğini öngörmektedir. 28.000 dolar seviyesinde tutunamayan ve düşüş yaşayan kripto para için 25.000 dolar destek seviyesine geri çekilmenin olası olduğunu belirtmektedir. Zengin Baba Yoksul Baba yazarı olan Robert Kiyosaki ise Bitcoine olan güvenini kaybetmeyen kişiler arasında bulunuyor. Kiyosaki BTC için iyimser tahminlerde bulunuyor ve değerinin 100.000 dolar seviyesini bulacağından emin görünüyor.

Güncel BTC Fiyatı Dolar Kurunu Nereden Takip Edebilirim?

BTC fiyatı dolar üzerinden olduğu gibi Türk yatırımcılar tarafından TL üzerinden de takip edilebilmektedir. Binance gibi uluslararası kripto para borsalarında Türk yatırımcılar için Türkçe dil seçeneği ve aynı zamanda BTC TL değeri de anlık olarak verilmektedir. Fiziksel varlığı olmayan kripto paraya karşı Çin gibi bazı ülkelerin yasaklama kararı almasına karşın El Salvador gibi ülkeler de resmi paraları olarak kabul etmektedir.

Hala gelişmeye devam eden ve kullanıcılarına pek çok kolaylık sunan bu kripto paranın fiyatı hangi yöne doğru hareket edecek? Yatırım uzmanları bu soruya cevap ararken BTC fiyatı yaklaşık olarak 27.000 dolar seviyesinde bulunuyor. İlerleyen günler iyimser ya da kötümser uzmanların öngörülerinin haklı çıkacağını gösterecektir.

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