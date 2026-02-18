Çoğu insan farkında bile değil: İşte bütçenizi gizlice eriten ve her gün değer kaybeden 6 harcama

Satın alırken yüksek bedeller ödediğimiz birçok eşya, biz kullandıkça her geçen gün değerini yitirmeye devam ediyor. Teknoloji cihazlarından lüks kıyafetlere kadar, farkında olmadan bütçemizi sarsan pek çok ürünle çevriliyiz. Peki, hangi eşyalar paramızı adeta çöpe atıyor?
İşte MoneyTalksNews tarafından derlenen ve değerini en hızlı yitiren altı tüketim ürünü...
1 Üst segment akıllı telefonlar
Bir markanın en son model telefonuna sahip olmak bir prestij göstergesi sayılsa da, bu tercih çoğu zaman bütçe dostu olmuyor. Yıllık yenilenen model döngüleri ve bataryaların ilk şarjla birlikte yıpranmaya başlaması, cihazın değerini her geçen gün düşürüyor.
Üstelik piyasaya sürekli giren rakip modeller de bu "değer kaybı felaketini" daha da hızlandırıyor.
2 2- Ucuz, demonte mobilyalar
“Kurulumunu kendin yap" mantığıyla satılan mobilyalar ya da seri üretim sunta mobilyalar, alındığı an değerini kaybeden ürünlerin başında geliyor.
Bu mobilyalar genellikle taşınmaya veya yer değiştirmeye dayanıklı üretilmedikleri için ikinci el piyasasında neredeyse hiç alıcı bulamıyor. Bir kez söküldüğünde veya odanın içinde yeri değiştiğinde bile ömrü kısalan bu eşyalar, kullanmaya başlanıldığından itibaren değer kaybediyor.
3 3- Mücevherler
Mücevher, çoğu kişi için genellikle iyi bir finansal yatırım olmuyor. Örneğin, alışveriş merkezlerindeki geleneksel kuyumculardan bir pırlanta takı aldığınızda, yüksek bir perakende kâr marjı da ödemiş olursunuz. Takıyı yeniden satmak istediğinizde ise tablo çoğu zaman sizin aleyhinize dönüyor.
Araştırmalara göre, yeniden satışta perakende fiyatın yalnızca yüzde 20–40’ı alınabiliyor. Bunun nedeni ise tasarım ya da marka değerine değil, sadece kullanılan hammaddelere ödeme yapılması.
4 4- Sıfır beyaz eşya
Değer kaybı en hızlı olan gruplardan biri de sıfır beyaz eşyalar. Arıza riski ve taşıma zorluğu nedeniyle birçok tüketici ikinci el beyaz eşya tercih etmiyor.
Ancak, yeni alınan eşyalar da kullanılmaya başlandığı günden itibaren değerini yitiriyor. Kullanılmış bir beyaz eşyayı, alış fiyatına yakın bir bedelle yeniden satmak ise çoğu zaman mümkün olmuyor.
5 5- Tasarım kıyafetler
Moda trendleri ışık hızında değiştiği için lüks giyim ürünleri, satın alındığı andan itibaren değerini en hızlı yitiren harcamaların başında geliyor.
Bugün büyük paralar ödenen tasarım bir elbise, sadece birkaç yıl sonra maddi açıdan değersiz bir parçaya dönüşebiliyor. Bu tür ürünlerin değerini koruması ise çok nadir bir durum.
6 5- Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler
Teknoloji dünyasındaki hızlı değişim ve “planlı eskitme” nedeniyle, bilgisayarlar değerini en çabuk yitiren harcamaların başında geliyor. Bugün en yüksek performansı alabilmek için ciddi paralar ödediğiniz bir laptop, sadece birkaç yıl içinde yeni yazılımların gerisinde kalarak “eskimiş” olabiliyor.
İlk yılında değerinin neredeyse üçte birini kaybeden bu cihazlar, uzun ömürlü bir maddi varlık olmaktan çok, hızla eskiyen birer teknolojik harcama olarak kalıyor.