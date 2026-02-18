Şehirden köye dönüş hikayesi: Pastaneciliği bıraktı, koyun sürüsü sahibi oldu

Çocuk yaşta gittiği İzmir’de uzun yıllar pastane işletmeciliği yapan 41 yaşındaki İlyas Ertaş, memleketi Kars’taki köyüne dönerek hayvancılığa başladı. Devlet desteğinden yararlanan Ertaş, koyun sürüsünü kısa sürede beş kat büyüttü.
1 Zamanla işletmeci oldu
Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde yaşayan Ertaş, 15 yaşında İzmir'e gitti. Burada uzun yıllar pastanede çalışan Ertaş, zamanla işletmeci oldu.
2 Köyüne dönmeye karar verdi
Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi'nin devlet destekli projelerle ilgili paylaşımını gören Ertaş, projeler hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bilgi alarak köyüne dönmeye karar verdi.
3 Projeden faydalandı, 100 koyun aldı
Üretime katkıda bulunmak isteyen Ertaş, Valilik, Ziraat Bankası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"nden faydalanarak iki yıl önce 100 koyun aldı.
4 Destekle sürüsünü 600ê çıkardı
Devlet desteğiyle sürüsünü 600'e çıkaran Ertaş, İzmir'den kalan borçlarını ödedi, ahır yaptı, ev, traktör, tarımsal ekipman ve tarlalar aldı. Yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurduğu ahırlarla hayvancılığını geliştiren Ertaş, üretime katkı sağlamanın ve kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.
5 "Köyüme döndüğüm için çok mutluyum"
İlyas Ertaş, AA muhabirine, köyüne dönüp devlet desteğinden yararlandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
6 Çocuk yaşta çalışmaya başladı
Çocuk yaşta gurbete gidip çalışarak işletme sahibi olduğunu anlatan Ertaş, hayvancılık yapmaya karar vererek Digor'a yerleştiğini kaydetti.
7 "Birçok borcum vardı, hepsini kapattım"
Ertaş ayrıca, "Bu proje sayesinde 100 koyun aldım, şimdi 600 koyunum var. Borçlarımı ödedim, ev, traktör ve tarla aldım. Birçok borcum vardı, hepsini kapattım. Yaklaşık 40 dönümlük arazi üzerine ahır yaptım, projeyi daha da ilerletmeye çalışıyorum. Gençlere de tavsiye ediyorum, köylerine dönsünler, gurbet ellerde çalışmasınlar. Bu proje sayesinde kendi işimin patronu oldum."
8 Proje gençlere tanıtılıyor
Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi de "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi"ni gençlere tanıtarak başvurmalarını sağladıklarını belirtti.
9 "Proje sayesinde yaklaşık 5 bin 600 koyun ilçemizde artış gösterdi"
Projeye ilçeden 56 çiftçinin başvurarak koyun aldığını dile getiren Hagi, "Proje sayesinde yaklaşık 5 bin 600 koyun ilçemizde artış gösterdi, bu proje ilçemize çok güzel bir verim kazandırdı. Projelerden çok memnunuz daha da genişletilmesini istiyoruz." dedi.
10 "Daha önce göç edenleri geri kazanmaya başladık"
Projeler sayesinde göç almaya başladıklarını da kaydeden Hagi, "Daha önce göç edenleri geri kazanmaya başladık, inşallah daha da çok olur, buralar şenlenir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu projeler sayesinde gençler şehirlerden köylere göç etmeye başladı, çok memnunuz. Gençlerimiz de köylerine döner ve buralar daha da gelişir." ifadelerini de kullandı.