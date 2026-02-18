Şehirden köye dönüş hikayesi: Pastaneciliği bıraktı, koyun sürüsü sahibi oldu

Projeler sayesinde göç almaya başladıklarını da kaydeden Hagi, "Daha önce göç edenleri geri kazanmaya başladık, inşallah daha da çok olur, buralar şenlenir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlatmış olduğu projeler sayesinde gençler şehirlerden köylere göç etmeye başladı, çok memnunuz. Gençlerimiz de köylerine döner ve buralar daha da gelişir." ifadelerini de kullandı.