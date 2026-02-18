Bakan Tekin açıkladı: Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde yer alan ara tatil uygulamasına ilişkin yeni değerlendirmeler paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

TVNET canlı yayınında konuşan Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim süresinin tamamlanmasında zorlanıldığını ifade ederek, "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." İfadelerini kullandı.

"Çok yoğun bir tatil takvimi var"

Çok yoğun bir tatil takvimi olduğuna dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin, diğer taraftan da 180 iş günü eğitim verilmesinin zorunlu olduğuna şöyle vurgu yaptı:

"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı."

"Bütün parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz"

Bakan Tekin, bu yıl yapılacak alan araştırmasının ardından nihai karar varılacağını belirtti:

"Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz."

İkinci ara tatil ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

Okullar ise 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.