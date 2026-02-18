Gündoğdu Gıda’dan yeni bir açıklama var

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş., 16 Şubat 2026 tarihli açıklamasının ardından faaliyet yapısına ilişkin bugün yeni bir bilgilendirme yaptı.

Şirket, üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü fabrika taşınmazına ilişkin planlanan satış sürecinin ardından organizasyonel yapıda değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, mevcut stratejik planlama doğrultusunda faaliyet yapısının ticaret ağırlıklı bir modele dönüştürülmesinin planlandığı belirtilerek, üretim faaliyetlerinin şirket bünyesinde sürdürülmemesinin öngörüldüğü ifade edildi. Buna karşın bu değişimin, şirketin ana faaliyet konusunun sona erdiği ya da ticari faaliyetlerin kesintiye uğrayacağı anlamına gelmediği vurgulandı.

Gündoğdu Gıda, gıda ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı ticaretinin sürdüğünü, ayrıca tarım ve gıda sektörüne yönelik kimyasal ve organik gübre hammaddeleri, ara mamuller ve nihai ürünlere ilişkin ticari faaliyetlerin devam ettiğini ve bu alanlarda ticari hacmin artırılmasına odaklanıldığını bildirdi.

Gündoğdu Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından 16.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü fabrika taşınmazına ilişkin planlanan satış süreci hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Söz konusu açıklamanın yatırımcılarımız nezdinde farklı şekillerde yorumlandığı gözlemlenmiş olup, faaliyet yapımıza ilişkin aşağıdaki ilave açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:



1. Şirketimiz, esas sözleşmesinde yer alan faaliyet konuları kapsamında gıda ürünleri ticareti ile birlikte tarım ve gıda sektörüne yönelik kimyasal ve organik gübre hammaddeleri, ara mamuller, nihai ürünler ve bunların türevlerine ilişkin yurt içi ve yurt dışı ticari faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu alanlardaki ticari hacmini geliştirmeye odaklanmıştır.



2. Üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü tesise ilişkin planlanan işlem çerçevesinde, mevcut stratejik planlama doğrultusunda faaliyet yapımızın ticaret ağırlıklı bir modele dönüştürülmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda üretim faaliyetlerinin Şirket bünyesinde sürdürülmemesi planlanmaktadır.

Söz konusu organizasyonel ve yapısal değişikliklere ilişkin süreç, ilgili mevzuat hükümleri ve Şirketimiz esas sözleşmesi çerçevesinde gerekli kurumsal onaylara tabi olup, nihai olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Planlanan faaliyet yapısı değişiklikleri, Şirketimizin ana faaliyet konusunun sona erdiği veya ticari faaliyetlerinin kesintiye uğrayacağı anlamına gelmemektedir.

Şirketimizin;



• Gıda ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı ticareti (alım-satım) faaliyetleri devam etmektedir.

• Tarım ve gıda sektörüne yönelik kimyasal ve organik gübre hammaddeleri, ara mamuller, nihai ürünler ve bunların türevlerine ilişkin ticari faaliyetleri sürdürülmekte olup, bu alandaki büyüme çalışmaları devam etmektedir.

Alınan ve planlanan stratejik adımlar ile sabit üretim giderlerinin azaltılması, maliyet yapısının optimize edilmesi, işletme sermayesi yönetiminin güçlendirilmesi ve daha esnek bir ticari yapının tesis edilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca Şirketimiz, mevcut faaliyet alanlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla farklı sektörlerde stratejik iş birlikleri ve ortaklık imkanlarını değerlendirmekte olup, bu kapsamda ön çalışmalar yürütmektedir. Somut gelişmeler olması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Süreçle ilgili gelişmeler, ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Gündoğdu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu