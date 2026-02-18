TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? Mersin TOKİ kura sonucu sorgulama

Ödeme Planı Detayları

Hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme süreci şu şartlarla ilerleyecek:

Peşinat: Konut bedelinin %10'u oranında peşinat ödemesi yapılacak.

Vade: Toplam 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunulacak.

Taksit Güncellemesi: Taksit tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaş artış oranına göre yeniden düzenlenecek.