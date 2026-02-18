TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? Mersin TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen süreçte, Mersin genelinde inşa edilecek toplam 8.190 konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılan dijital çekilişle belirlendi.
Mersin’de binlerce ailenin ev sahibi olma hayali bugün gerçekleşti. 18 Şubat 2026 sabahı Mersin Kültür Merkezi’nde noter huzurunda başlayan çekilişle, 8.190 konutun yeni sahipleri belirlenmiş oldu.
Heyecanla beklenen sonuçlar ve ödeme detaylarına dair özet tablo şu şekildedir:
İlçe Bazlı Kontenjan Dağılımı
Mersin genelinde konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir)
|5.000
|Tarsus
|1.000
|Silifke
|800
|Mut
|750
|Erdemli
|500
|Gülnar
|100
|Aydıncık
|40
Sonuç Sorgulama Kanalları
Kura sonuçları noter onayının ardından sisteme yansıdı. Şu yöntemlerle kontrol sağlayabilirsiniz:
e-Devlet: Kura Sonucu Sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu görebilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresinden tam isim listelerine ulaşabilirsiniz.
Ödeme Planı Detayları
Hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme süreci şu şartlarla ilerleyecek:
Peşinat: Konut bedelinin %10'u oranında peşinat ödemesi yapılacak.
Vade: Toplam 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunulacak.
Taksit Güncellemesi: Taksit tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaş artış oranına göre yeniden düzenlenecek.