TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? Mersin TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ'nin Mersin için yürüttüğü dev konut projesinde beklenen an geldi. Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de başlayan kura çekimiyle Mersin genelindeki 8.190 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Peki TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? Mersin TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı mı? Mersin TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yürütülen süreçte, Mersin genelinde inşa edilecek toplam 8.190 konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılan dijital çekilişle belirlendi.

Mersin’de binlerce ailenin ev sahibi olma hayali bugün gerçekleşti. 18 Şubat 2026 sabahı Mersin Kültür Merkezi’nde noter huzurunda başlayan çekilişle, 8.190 konutun yeni sahipleri belirlenmiş oldu.

Heyecanla beklenen sonuçlar ve ödeme detaylarına dair özet tablo şu şekildedir:

İlçe Bazlı Kontenjan Dağılımı

Mersin genelinde konutların ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

İlçe / BölgeKonut Sayısı
Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir)5.000
Tarsus1.000
Silifke800
Mut750
Erdemli500
Gülnar100
Aydıncık40

Sonuç Sorgulama Kanalları

Kura sonuçları noter onayının ardından sisteme yansıdı. Şu yöntemlerle kontrol sağlayabilirsiniz:

e-Devlet: Kura Sonucu Sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil/yedek durumunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresinden tam isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Ödeme Planı Detayları

Hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme süreci şu şartlarla ilerleyecek:

Peşinat: Konut bedelinin %10'u oranında peşinat ödemesi yapılacak.

Vade: Toplam 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunulacak.

Taksit Güncellemesi: Taksit tutarları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, memur maaş artış oranına göre yeniden düzenlenecek.

 Bu haftaki kura takvimi

19 Şubat Diyarbakır

20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep

21 Şubat Bursa
