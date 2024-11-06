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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

06 Kasım 2024 | 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD'deki başkanlık seçimi sonucuna ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

 

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