Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ‘Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan 100 milyar liralık kaynak setini açıkladı. ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketindeki maddeler şöyle:

Pakete göre perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.

Konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay tehir edilecek.

İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecek.

Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.

FAİZ ÖDEMELERİ ERTELENECEK



İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.

Bu dönemde, işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının nisan, mayıs ve haziran, anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı. Kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalarla KOBİ’lere verilecek.

Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecek.

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacak.

Asgari ücret desteği devam ettirilecek. Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.

Kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilecek, işverenlerin maliyeti azaltılmış olacak.

EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLENME

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre, en düşük emekli maaşı 1500 liraya yükseltilecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak.

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur.” dedi.

Erdoğan, artık hiçbir şeyin eskisi gibi gidemeyeceğinin ortada olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını sahipsiz bırakmıştır. Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21’inci asrı Türkiye’nin asrı haline getireceğiz. Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı 8 bine yaklaşmıştır. Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir.”

“LGS VE YKS GELİŞMELERE GÖRE ERTELENEBİLİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıklarının, tatil süreleri göz önünde bulundurularak hazırlanacağını söyledi.

Erdoğan, “(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.” dedi.

Erdoğan, bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Erdoğan, “Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimleri yoğunlaştırdık ve cezai müeyyideleri etkinleştirdik.” diye konuştu.

Erdoğan, “Ellerini ovuşturarak bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.” dedi.

“HİÇ KİMSE, TÜM TOPLUMUN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kovid-19’dan en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir.” dedi.

Erdoğan, alınan tedbirleri uygulanırsa evde kalma süresinin 3 haftayla sınırlı tutulacağını kaydetti.

İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını açıklayan Erdoğan, “Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır.” diye konuştu.

Erdoğan, “Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz” dedi.