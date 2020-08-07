Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız; başta ABD olmak üzere, korona virüs seyrinden sonra çok ciddi dalgalanmaların olduğunu görürsünüz. Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var.

2020 Kasım’ında göreve geldik. 2002’de, 236 milyar dolar olan milli gelirimiz, 2019 yılında 754 milyar dolara çıktı.

105 milyar dolar rezerv var.

Türkiye bir tırmanışta ancak bunu görmek istemeyenler var. Ben size belgelerle konuşuyorum. Bazı sıkıntılarımız var yok değil.

Yine göreve geldiğimizde IMF borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013’te IMF’ye olan borcumuzu sıfırladık.

Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha da güçlü olacağız.

Türkiye’de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Bugün terörle mücadelede neredeyiz. Bu mücadele öyle ücretsiz yapılmıyor.

Benim Hazine ve Maliye Bakanım Berat Albayrak ile ilgili yaptıkları karalamaların hepsi yetişemedikleri üzüme koruk deme şeklinde. Sen ülkeye bak sayıyız ülkeye yardım ettik. Sayısız hastane açtık.

Ben TL, döviz ve altının yerli yerine oturacağına inanıyorum. Bunlar gelip geçiçi şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman olur.