Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19’la mücadeleye ilişkin, “Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.” dedi.
İhracat
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüzde 1,8’lik oranla Çin’in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.” diye konuştu.
- Erdoğan, “2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Kovid-19) Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye’ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz.” şeklinde konuştu.
ABD ile ticaret hacmi
- “(ABD ile) 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.”
- “Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum.”
- “Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.”
Çelik ve alüminyum sektörü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
- “Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye’nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda ABD’den daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz.”
- “Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız.”
- “Ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz.”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi’ne ilişkin “Yakında belgemizi milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız.” ifadesini kullandı. AA
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