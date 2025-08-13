ARA
Dolar/TL güne nasıl başladı? 13 Ağustos 2025

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,7320 seviyesinden işlem görüyor.

13 Ağustos 2025 | 10:03
Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 40,7260'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,7320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 47,6690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,0940'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 98,0 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

