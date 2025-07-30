Dolar/TL güne nasıl başladı? 30 Temmuz 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,5600'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,5830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 46,9330'dan ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 54,2590'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yatay seyirle 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden alınan olumlu sinyallerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları, açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve bilançolar varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Dün, ABD ile Çin'in İsveç'teki ticaret görüşmeleri sona erdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Stockholm'de düzenlenen müzakerelerin üçüncü turunun ardından görüşmelerin çok yapıcı geçtiğini açıkladı. Bessent, Çin tarafının tarifelere ara verilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladığını ancak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşene kadar böyle bir anlaşma yapmadıklarını söyledi.

Söz konusu gelişme, restleşmeye dönüşen tarifelerin yarattığı stresin bir nebze azalmasına katkıda bulunurken, yatırımcıların odağının Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelere kaydığı görünüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Öte yandan tarifelerin ekonomiye etkilerinin ölçümlenebileceği ABD ve Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrek büyüme verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi gelen JOLTS açık iş sayısı verisi ise iş gücü piyasasındaki faaliyetin yavaşladığına işaret etti. Buna göre, ülkede açık iş sayısı, haziranda 7 milyon 437 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD, Almanya ve Avro Bölgesine ilişkin büyüme verileri başta olmak üzere yoğun bir takvimin takip edileceğini dile getirdi.