ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar/TL güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2025

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,6820 seviyesinden işlem görüyor.

07 Ağustos 2025 | 09:27
Dolar/TL güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2025

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 40,6410'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,6120'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 54,5410'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL