Dolar/TL güne nasıl başladı? 7 Ağustos 2025

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 40,6410'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,6120'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 54,5410'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.