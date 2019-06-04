Döviz kurunda düşüş yapısal reformlara bağlı

Haziran 4, 2019 0 Yorum 103 Okunma
Döviz kurunda düşüş yapısal reformlara bağlı

Son bir yılda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrası gündeme gelen hamleler ancak kısa vadeli etki yapıyor.

Siyasi ve jeopolitik etkilerin yanında uzmanlar yapısal reform vurgusu yapıyor. TCMB’den ise bu ay da faizde bir hamle beklenmiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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