Dünya Bankasından Türkiye'ye 748 milyon dolar finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye'nin kamu altyapı yatırımlarının güçlendirilmesine yönelik dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Buna göre, "Türkiye Enerji İletim Sisteminin Dönüşümü Projesi" Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) Bakanlığın geri ödeme garantisi altında yaklaşık 748 milyon dolar tutarında finansman sağlanacak.

Bu finansmanın yaklaşık 708 milyon doları Dünya Bankasından kredi, 38 milyon doları Banka yönetimindeki Temiz Teknoloji Fonundan (TTF) kredi ve 2 milyon doları da TTF kapsamında hibe olarak temin edilecek.

TEİAŞ tarafından yürütülecek projeyle, Türkiye'de enerji iletim sistemi işletimindeki kısıtların ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Projeyle, elektrik iletim ağı ringi tamamlanarak diğer üretim kaynakları ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin sistem bağlantılarını sağlayacak iletim altyapısı güçlendirilecek.

Bu kaynakla birlikte 2025 yılında uluslararası kuruluşlardan sağlanan uygun koşullu finansman yaklaşık 7 milyar dolara çıkacak.

"Dünya Bankası ile başarılı ortaklığımız devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliği kapsamında enerji sektöründe de verimli neticeler alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarılı ortaklığımız, önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programımız kapsamındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırıyoruz. Enerjide ithal kaynaklara bağımlılığın azaltılması hedefimiz çerçevesinde kamu yatırımlarına desteğimiz kararlılıkla sürdürülecek." AA