  Dünyanın trafikte en çok zaman kaybettiren şehirleri açıklandı: O il ilk sırada

Dünyanın trafikte en çok zaman kaybettiren şehirleri açıklandı: O il ilk sırada

nrix’in yayımladığı listeye göre, sürücülere yılda 118 saatlik zaman kaybı yaşatan İstanbul dünyanın en yoğun trafiğe sahip kenti olarak ilk sırada yer aldı.


Dünyanın trafikte en çok zaman kaybettiren şehirleri açıklandı: O il ilk sırada

Uluslararası trafik veri analiz şirketi Inrix, trafikte en çok zaman kaybı yaşayan şehirlerin listesini paylaştı. Buna göre yılda trafikte 118 saat kaybedilen İstanbul, listenin başında yer aldı.

Dünyanın en yoğun trafiğe sahip bölgelerindeki hareketliliği daha ayrıntılı bir şekilde analiz edebilmek hazırlanan çalışma için, 36 ülkede 900'den fazla şehrin 3 yıllık ulaşım verileri incelendi.

Çalışma ayrıca, bölgelerdeki trafik alışkanlıkları, trafik sıkışıklığının maliyetleri, işe gidip gelme gibi eğilimleri de içeriyor.

İşte trafikte en fazla zaman kaybının yaşandığı şehirler ve kaybedilen süreler...

1 1- İstanbul

1- İstanbul

Listenin ilk sırasında yer alan İstanbul'da, bir sürücü yılda 118 saat kaybediyor.

2 2- Şikago

2- Şikago

Listenin ikinci sırasında 112 saatle Şikago bulunuyor.

3 3- Mexico City

3- Mexico City

Trafikte yılda 108 saat kaybettiren Mexico City üçüncü sırada yer aldı.

4 4- New York

4- New York

New York 102 saatle dördüncü sırada.

5 5- Filedelfiya

5- Filedelfiya

ABD'nin en büyük altıncı şehri olan Filedelfiya, 101 saatle listenin beşinci sırasında yer aldı.

6 6- Cape Town

6- Cape Town

Güney Afrika ülkesi Cape Town, trafikte yılda 96 saat kaybettirdiği için listenin altıncı sırasında bulunuyor.

7 7- Dublin

7- Dublin

95 saatle Dublin listenin yedinci sırasında yer aldı.

8 8- Londra

8- Londra

İngiltere'nin başkenti Londra trafikte yılda 91 saat kaybettirdiği için listenin sekizinci sırasında kendine yer buldu.

9 9- Paris

9- Paris

Fransa'nın başkenti Paris 90 saatle listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

10 10- Los Angeles

10- Los Angeles

Los Angeles, 87 saatlik kayıpla listenin 10. sırasında bulunuyor.
0
