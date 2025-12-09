Uluslararası trafik veri analiz şirketi Inrix, trafikte en çok zaman kaybı yaşayan şehirlerin listesini paylaştı. Buna göre yılda trafikte 118 saat kaybedilen İstanbul, listenin başında yer aldı.

Dünyanın en yoğun trafiğe sahip bölgelerindeki hareketliliği daha ayrıntılı bir şekilde analiz edebilmek hazırlanan çalışma için, 36 ülkede 900'den fazla şehrin 3 yıllık ulaşım verileri incelendi.

Çalışma ayrıca, bölgelerdeki trafik alışkanlıkları, trafik sıkışıklığının maliyetleri, işe gidip gelme gibi eğilimleri de içeriyor.

İşte trafikte en fazla zaman kaybının yaşandığı şehirler ve kaybedilen süreler...