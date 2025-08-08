ARA
  E-Devlet'ten ücretsiz Kredi Risk durumu nasıl sorgulanır?

E-Devlet'ten ücretsiz Kredi Risk durumu nasıl sorgulanır?

E-Devlet üzerinden Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu ile mevcut kredi durumunuzu ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz. Peki, kredi durumu nasıl görülüyor?

08 Ağustos 2025 | 12:38
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2025 | 12:47
E-Devlet'ten ücretsiz Kredi Risk durumu nasıl sorgulanır?

E-Devlet üzerinden görülebilen Risk Merkezi Raporu, kredi limit ve borç, bireysel kredi başvurusu, ihale yasaklılık durumu, senet ve çek bilgileri ile çek yasaklama ve kaldırma kararlarını içeriyor. Rapor, Risk Merkezi tarafından hazırlanıyor. Aynı gün içerisinde 1 adet, her ay 4 adet ücretsiz rapor başvurusu yapılabiliyor. Bir takvim yılında alınabilecek toplam rapor adedi 24.

RİSK MERKEZİ RAPORU NASIL GÖRÜLÜR?

  • https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-bankalar-birligi-risk-merkezi-raporu-basvurusu adresinden doğrudan adrese gidebilirsiniz. Ya da E-Devlet'a girdikten sonra site içinde arama çubuğuna  “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” yazın.
  • İlk kez giyorsanız zaten aynı gün ücretsiz rapor başvurusu yapma hakkınız var. Açılan sayfada “Yeni Başvuru” butonunu tıklayın.
E-Devlet'ten ücretsiz Kredi Risk durumu nasıl sorgulanır?-1
  • Başvuru bilgileri ekranında kişisel bilgileriniz yer alır. Başvur dediğinizde sisteme kayıtlı cep telefonunuza raporu görüntülemek için bir kod gelir. Kodu e-devlette belirtilen yere yazın. 
  • Raporu açmadan önce yine cep telefonunuza gelen şifreyi soracaktır. 
  • Not: İşlemler öncesi E Devlet'te kayıtlı telefonun doğru olduğunu kontrol edin
     
0
