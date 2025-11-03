Ekimde en çok hangi ürün zamlandı, hangisinin fiyatı geriledi?

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 oranında arttı.

Açıklanan verilerle birlikte, ekim ayında fiyatı en çok artan ve en çok düşen ürünler de belli oldu. Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı yüzde 15,18 ile erkek giyimde görüldü. En çok ucuzlayan ürün grubu ise yüzde 8,74 ile evcil hayvan ürünleri oldu.

Fiyatı en çok artan ürünler

TÜİK verilerine göre, erkek giyimdeki fiyat artışını 13,91 ile kadın giyim ve 13,83 ile çocuk giyim takip etti.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,77 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,4 ile toz kakao, yüzde 10,51 ile kadın ayakkabısı ve yüzde 9,52 ile çocuk ve bebek ayakkabısı yer aldı.

Ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Erkek giyim 15,18

Kadın giyim 13,91

Çocuk giyim 13,83

Taze sebzeler (patates hariç) 13,77

Toz kakao 11,4

Kadın ayakkabısı 10,51

Çocuk ve bebek ayakkabısı 9,52

Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 8,7

Makarna çeşitleri 7,83

Pirinç 6,93

Ekimde fiyatı en fazla düşen ürünler

Ekimde en fazla fiyat düşüşü, yüzde 8,74 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu yüzde 7,62 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 7,27 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 4,61 ile dondurma, yüzde 4,01 ile çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) takip etti.

Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler -8,74

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -7,62

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -7,27

Dondurma -4,61

Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) -4,01

Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri -2,79

Patates -1,85

Sağlık sigortası -1,71

Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil) -1,28

Taze meyveler -1,19