ARA
DOLAR
40,18
0,27%
DOLAR
EURO
46,96
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
4333,88
1,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10358,46
0,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elazığ TSO’dan ‘Nefes Kredisi’ açıklaması

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan dün ‘Nefes Kredisi’ hakkında açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2025 | 07:09
Elazığ TSO’dan ‘Nefes Kredisi’ açıklaması

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve birçok bankanın işbirliğiyle yürürlüğe giren TOBB Nefes Kredisi’ne ilişkin müracaatlar devam ediyor. Kredi hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan şunları söyledi:

"Bilindiği üzere üyelerimizin finansmana erişimi konusunda yaşadığı zorlukları her platforma oda olarak ilgili bakanlıklar nezdinde ve diğer tüm platformlarda dile getirmiştik. Gelinen aşamada TOBB aracılığıyla Merkez Bankası’ndan büyüme istisnasına ilişkin izin, temmuz ayı itibarıyla alınabilmiştir. 

İlk aşamada talep edilen toplam kaynağın Merkez Bankası’nca yarısı kredi için başvuruda bulunacak üyelerimize tahsis edilmiştir. Bu nedenle kredi limitleri beklentinin altında kalmıştır. Daha fazla sayıda üyemizin faydalanabilmesini sağlamak amacıyla firma başına azami kullanım tutarı üyelerimiz için 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Şu ana kadar hiçbir bankada limit tükenmemiştir. Banka genel müdürlükleri, yine Merkez Bankası’nın talebiyle şube limitlerini kademeli olarak açmaktadır. Başvurular bankaların entegrasyonuna göre 8-9 Temmuz tarihlerinde başlamış olup, tüm limit bitene kadar devam edecektir. 

Başvuruların kapandığına ilişkin bilgi kesinlikle doğru değildir. Mevcut limitlerin tamamen kullanıma açılması ve projemize ek limit tahsis edilmesi amacıyla cumhurbaşkanı yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankası nezdinde girişimler TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıkoğlu tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kendisiyle bugün yüzyüze gerçekleştirdiğimiz görüşmede konunun hassasiyetine binaen üyelerimizin geri bildirimlerini ve sıkıntılarını kendisiyle paylaşma fırsatı bulduk. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projedeki temel görevimiz, üyelerimizi süreçle ilgili olarak bilgilendirerek, söz konusu krediye erişim sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kredi tahsis süreçlerinde yaşanan gecikme ve teknik aksaklıklar odamızdan kaynaklanmamaktadır. Bu hususu üyelerimizin bilgilerine sunuyor, Nefes Kredisi’nin hayırlı olmasını diliyoruz" İHA

İlgili Haberler
Nefes Kredisi KOBİ'lere yetmedi
Nefes Kredisi KOBİ'lere yetmedi
Nefes Kredisi başvuruları kapandı mı? TOBB'dan açıklama
Nefes Kredisi başvuruları kapandı mı? TOBB'dan açıklama
Nefes Kredisi'nde faiz oranı ve vadeler ne kadar?
Nefes Kredisi'nde faiz oranı ve vadeler ne kadar?
TOBB duyurdu, Nefes Kredisi başvuruları başladı: Hangi bankalarda var?
TOBB duyurdu, Nefes Kredisi başvuruları başladı: Hangi bankalarda var?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL