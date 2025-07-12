Elazığ TSO’dan ‘Nefes Kredisi’ açıklaması

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve birçok bankanın işbirliğiyle yürürlüğe giren TOBB Nefes Kredisi’ne ilişkin müracaatlar devam ediyor. Kredi hakkında açıklamalarda bulunan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan şunları söyledi:

"Bilindiği üzere üyelerimizin finansmana erişimi konusunda yaşadığı zorlukları her platforma oda olarak ilgili bakanlıklar nezdinde ve diğer tüm platformlarda dile getirmiştik. Gelinen aşamada TOBB aracılığıyla Merkez Bankası’ndan büyüme istisnasına ilişkin izin, temmuz ayı itibarıyla alınabilmiştir.

İlk aşamada talep edilen toplam kaynağın Merkez Bankası’nca yarısı kredi için başvuruda bulunacak üyelerimize tahsis edilmiştir. Bu nedenle kredi limitleri beklentinin altında kalmıştır. Daha fazla sayıda üyemizin faydalanabilmesini sağlamak amacıyla firma başına azami kullanım tutarı üyelerimiz için 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. Şu ana kadar hiçbir bankada limit tükenmemiştir. Banka genel müdürlükleri, yine Merkez Bankası’nın talebiyle şube limitlerini kademeli olarak açmaktadır. Başvurular bankaların entegrasyonuna göre 8-9 Temmuz tarihlerinde başlamış olup, tüm limit bitene kadar devam edecektir.

Başvuruların kapandığına ilişkin bilgi kesinlikle doğru değildir. Mevcut limitlerin tamamen kullanıma açılması ve projemize ek limit tahsis edilmesi amacıyla cumhurbaşkanı yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankası nezdinde girişimler TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıkoğlu tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kendisiyle bugün yüzyüze gerçekleştirdiğimiz görüşmede konunun hassasiyetine binaen üyelerimizin geri bildirimlerini ve sıkıntılarını kendisiyle paylaşma fırsatı bulduk. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projedeki temel görevimiz, üyelerimizi süreçle ilgili olarak bilgilendirerek, söz konusu krediye erişim sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kredi tahsis süreçlerinde yaşanan gecikme ve teknik aksaklıklar odamızdan kaynaklanmamaktadır. Bu hususu üyelerimizin bilgilerine sunuyor, Nefes Kredisi’nin hayırlı olmasını diliyoruz" İHA