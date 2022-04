Ünlü milyarderler Tesla ve Space X kurucusu Elon Musk ile Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, Tesla’nın hisse senetleri üzerine yaptıkları yazışma metinleri sızdırıldı. Elon Musk, paylaşılan mesajları doğruladı, kendisinin sızdırmadığını savundu.

Mesajların ekran görüntüleri, Musk’ı etiketleyen ve gerçek olup olmadığını soran Whole Mars Catalog adlı bir hesap tarafından Twitter’da paylaşıldı . Ekran görüntülerinin kaynağı belli değildi, ancak Business Insider’ın haberine göre kısa mesaj kutularının rengi, bunların Musk’ın telefonundan çekildiğini gösteriyor.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd

