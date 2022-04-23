Ünlü milyarderler Tesla ve Space X kurucusu Elon Musk ile Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, Tesla’nın hisse senetleri üzerine yaptıkları yazışma metinleri sızdırıldı. Elon Musk, paylaşılan mesajları doğruladı, kendisinin sızdırmadığını savundu.

Mesajların ekran görüntüleri, Musk’ı etiketleyen ve gerçek olup olmadığını soran Whole Mars Catalog adlı bir hesap tarafından Twitter’da paylaşıldı . Ekran görüntülerinin kaynağı belli değildi, ancak Business Insider’ın haberine göre kısa mesaj kutularının rengi, bunların Musk’ın telefonundan çekildiğini gösteriyor.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA. Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022

İlk ekran görüntüsü, buluşma gün ve saatinin konuşulduğu, Musk’ın ‘harika’ yanıtı verdiği bir metini gösteriyor.

yanıtı verdiği bir metini gösteriyor. Başka bir ekran görüntüsünde ise, Musk’ın Gates’e gönderdiği “Tesla’ya karşı hala yarım milyar dolarlık açığa satış pozisyonunuz var mı? ifadeleri yer alıyor.

ifadeleri yer alıyor. Gates ise ekran görüntülerine göre, “Kapatmadığım için üzgünüm” diyerek yanıt verdi ve “Hayırseverlik olanaklarını konuşmak istiyorum.” dedi.

diyerek yanıt verdi ve dedi. Musk ise “Üzgünüm ama iklim değişikliğini çözmek için en çok çaba gösteren şirket olan Tesla’ya karşı büyük bir açık pozisyonunuz varken, iklim değişikliği konusundaki hayırseverliğinizi ciddiye alamam” dedi.

Ekran görüntülerine yanıt olarak Musk, metinlerin gerçek olduğunu ancak kendisinin sızdırmadığını tweetledi. Musk, “Arkadaşların arkadaşları aracılığıyla almış olmalılar. TED’deki birçok kişiden, Gates’in hala Tesla’ya karşı yarım milyar dolar açığa satış pozisyonu olduğu duydum. Bu nedenle kendisine sordum, çok gizli bir durum değil” dedi.

Musk, cuma gecesi metinler hakkında yorum yaptıktan kısa bir süre sonra Microsoft’un kurucusunu hamile adam emojisiyle karşılaştıran bir capsi tweetledi.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞMA YAŞADILAR

Dünyanın en zengin insanlarından ikisi olan Musk ve Gates, elektrikli araçlar, COVID-19 ve Mars’ı kolonileştirme gibi konularda geçmişte anlaşmazlıklar yaşamışlardı. Tesla ile Bill ve Melinda Gates Vakfı, Business Insider’ın yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.