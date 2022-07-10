Elon Musk, Cuma günü Twitter’ı satın alma anlaşmasını bozmak için harekete geçti. Twitter Başkanı Bret Taylor ise anlaşmayı görmek istediğini ve şirketin Musk’a karşı yasal işlem başlatmayı planladığını söyledi. CNBC’nin analizine göre Twitter, Musk’a dava açarsa, tarafların önünde uzun bir hukuk mücadelesi olması muhtemel.

CNBC’de yer alan analize göre şu an twitter’ın eli daha güçlü görünüyor… Analizdeki bazı notlar şöyle:

Elon Musk Cuma günü Twitter’ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmadan, platformdaki spam hesapların sayısıyla ilgili devam eden anlaşmazlıkları gerekçe göstererek geri çekildi.

Musk, Twitter teklifini sona erdirmek isteyebilir, ancak hukuk alanındaki uzmanlara göre bu, çekip gitmek kadar kolay değil. Musk, muhtemelen Twitter ile mahkemede çözülmesi aylar alabilecek uzun bir savaşla karşı karşıya.

Tulane Hukuk Fakültesi’nde kurumsal yönetim profesörü olan Ann Lipton, Twitter yönetim kurulunun çok zor bir durumda olduğunu söyledi. Ona göre twitter’ın fiyatı hisse başına 20 dolar düşürmesi de mümkün görünmüyor çünkü twitter hissedarları dava açabilir.

Twitter yönetim kurulunun çok zor bir durumda olduğunu söyledi. Ona göre twitter’ın fiyatı hisse başına 20 dolar düşürmesi de mümkün görünmüyor çünkü twitter hissedarları dava açabilir. Öte yandan Lipton, birleşme anlaşmalarından kurtulmanın “çok zor” olduğunu ve şimdiye kadar Musk’ın Twitter’ın spam rakamları hakkında yalan söylediğine dair iddialarını destekleyen yeterli kanıt göstermediğini söylüyor.

olduğunu ve şimdiye kadar Musk’ın Twitter’ın başkanı Bret Taylor, şirketin yönetim kurulunun Musk’a karşı yasal işlem başlatacağını söyledi ve işletmeler arasındaki anlaşmazlıkları çözen bir Delaware mahkemesine atıfta bulunarak, “Galip geleceğimizden eminiz” dedi. Nisan ayında imzalanan anlaşma , taraflardan birinin anlaşmayı bozması durumunda 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti ödemesi gerektiğini belirtiyor.

şirketin yönetim kurulunun Musk’a karşı yasal işlem başlatacağını söyledi ve işletmeler arasındaki anlaşmazlıkları çözen bir Delaware mahkemesine atıfta bulunarak, “Galip geleceğimizden eminiz” dedi. Nisan ayında imzalanan anlaşma Cuma günü bir mektupta Musk’ın avukatları Twitter’ı anlaşmanın “birden fazla hükmünün maddi ihlali” ile suçladı ve şirketin platformunda sahte hesapların yaygınlığı hakkında “yanlış ve yanıltıcı beyanlarda” bulunduğunu iddia etti.

ile suçladı ve şirketin platformunda sahte hesapların yaygınlığı hakkında “yanlış ve yanıltıcı beyanlarda” bulunduğunu iddia etti. Lipton ise “Twitter’ın bu tür yanlış beyanlarda bulunduğundan şüphelenmek için pek çok neden var, ancak yaptığını varsayalım, aslında bir birleşme anlaşmasını iptal etmek için bir sebep değil” dedi. Lipton, anlaşmanın “maddi bir ihlali” olması için, Musk’ın Twitter’ın şirketin kazanç potansiyeli üzerinde uzun vadeli etkisi olacak kadar korkunç yanlış açıklamalar yaptığını kanıtlaması gerektiğini söyledi ve Musk’ın henüz bu konuda güçlü kanıtlar ortaya koyamadığını söyledi.

MAHKEME YOLUNDA TWITTER ÜSTÜN GÖRÜNÜYOR

Lipton hukuki süreç için twitter’ın şu an daha üstün göründüğünü söyledi.

Hukuk profesörü Brian Quinn’a göre twitter muhtemelen önümüzdeki günlerde Delaware’de bir dava açacak ve hakimden anlaşmanın şartlarını ihlal edip etmediğine karar vermesini isteyecek. Ardından Musk’a “sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve birleşmeyi tamamlamasını” çağrısı yapılabilir.

Quinn, her iki tarafın da bir yıl sürebilecek bir dava sürecinde argümanlarını mahkemede sunmaya devam etmesini beklediğini söyledi.

Berkeley Hukuk ve İş Merkezi’nin genel müdürü Adam Sterling’a göre de twitter’ın elin daha güçlü.

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