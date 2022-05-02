Elon Musk’tan pazar günü twitter takipçilerine borsa ve hisse toplama tavsiyesi gelmişti. Musk kendisine çok sorulduğunu belirterek şu tweeti paylaşmıştı: Sizin inandığınız ürün ve hizmetler üreten birkaç şirketten hisse satın alın. Yalnızca ürün ve hizmetlerinin daha kötüye gittiğini düşünüyorsanız satış yapın. Piyasa yaptığında panik yapmayın. Bu uzun vadede işinize yarayacaktır.

Musk’ın annesi Maye Musk ise twitter’dan, oğlunun kendisine de 14 yaşındayken aynı hisse senedi toplama tavsiyesi verdiğini söyledi ve şu anısını paylaştı:

Güney Afrika’da sen 14 yaşındayken, gerçekten inandığım bir şirketten hisse almamı istedin. Borsacı arkadaşım bunun kötü bir fikir olduğunu söyledi, ben de sadece 1000 R’yi (o zamanlar 1000$’a yakın) satın aldım, bu da kaybetmeye hazır olduğum maksimum miktardı.

Hisse hızla 3000 R’ye yükseldi. Borsacı arkadaşım panikledi ve satmak zorunda olduğumu söyledi. Ben de panikledim ve sattım. Mutlu değildin. Bu hisse yükselmeye devam etti. Kazancı sen, @kimbal ve @ToscaMusk arasında bölüştürmemin haksızlık olduğunu da düşündün. Kim haklıydı?

1) @elonmusk In South Africa, when you were 14, you asked me to buy stock in a company you really believed in. My stockbroker friend said it’s a bad idea, so I only bought R1000 (similar to $1000 at that time), which is the maximum amount I was willing to lose. https://t.co/6IoAPUphRf — Maye Musk (@mayemusk) May 1, 2022

Eski bir model olan Maye Musk, fiyatı 1.000 Güney Afrika Randından 3.000’e çıkan hissenin hangi şirkete ait olduğu bilgisini ise paylaşmadı.

Elon, Kimbal ve Tosca Musk’ın annesi olan Maye Musk, eski bir model ve diyetisyen.