Elon Musk’tan pazar günü twitter takipçilerine borsa ve hisse toplama tavsiyesi gelmişti. Musk kendisine çok sorulduğunu belirterek şu tweeti paylaşmıştı: Sizin inandığınız ürün ve hizmetler üreten birkaç şirketten hisse satın alın. Yalnızca ürün ve hizmetlerinin daha kötüye gittiğini düşünüyorsanız satış yapın. Piyasa yaptığında panik yapmayın. Bu uzun vadede işinize yarayacaktır.

Musk’ın annesi Maye Musk ise twitter’dan, oğlunun kendisine de 14 yaşındayken aynı hisse senedi toplama tavsiyesi verdiğini söyledi ve şu anısını paylaştı:

1) @elonmusk In South Africa, when you were 14, you asked me to buy stock in a company you really believed in. My stockbroker friend said it’s a bad idea, so I only bought R1000 (similar to $1000 at that time), which is the maximum amount I was willing to lose. https://t.co/6IoAPUphRf

— Maye Musk (@mayemusk) May 1, 2022