Şubat ayı enflasyon verileri belli oldu: Memur temmuz zammında yeni tablo

Milyonlarca memur temmuz ayında yapılacak zam oranını yakından takip ediyor. Memur ve emekliler, yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş artışı alırken, 2026’nın ikinci verisinin açıklanmasıyla temmuz zammına ilişkin hesaplamalar da yapılmaya başlandı.