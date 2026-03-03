Şubat ayı enflasyon verileri belli oldu: Memur temmuz zammında yeni tablo

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Açıklanan veriyle birlikte memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak artışın seyrine ilişkin hesaplamalar da netleşmeye başladı.
TÜİK verilerine göre şubat ayında enflasyon yüzde 2,96 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.
1 Temmuz zammı için hesaplar yapılmaya başlandı
Milyonlarca memur temmuz ayında yapılacak zam oranını yakından takip ediyor. Memur ve emekliler, yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş artışı alırken, 2026’nın ikinci verisinin açıklanmasıyla temmuz zammına ilişkin hesaplamalar da yapılmaya başlandı.
2 Enflasyon farkı yüzde 7,95 oldu
Şubat 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte temmuz zammına yönelik hesaplamalar güncellendi. Ocakta kaydedilen yüzde 4,84’lük artışın ardından şubatta enflasyonun yüzde 2,96 gelmesiyle yılbaşından bu yana enflasyon farkı yüzde 7,95’e ulaştı.
3 Fark maaşlara yansıtılacak
Toplu sözleşme kapsamında 2026’nın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında artış yapılacak. Enflasyonun bu seviyeyi aşması halinde oluşacak fark maaşlara ayrıca yansıtılacak.
4 En düşük memur maaşı 60 bin 896 TL olmuştu
Aralık 2025 enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 12,19 artırılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranında zam ve 1.000 TL seyyanen artış uygulandı.
Son düzenlemeyle birlikte en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükselmişti.