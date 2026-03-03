Türkiye, Alman turistlerin favorisi: İspanya ve Yunanistan’ı geride bıraktı

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) tarafından Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB Berlin) kapsamında açıklanan verilere göre, Alman tatilcilerin seyahat iştahı bu yıl da yüksek seyrediyor.

Travel Data + Analytics (TDA) tarafından DRV için Ocak 2026 sonu itibarıyla yapılan analizler, yaz sezonu rezervasyon gelirlerinde geçen yıla oranla yüzde 7, ziyaretçi sayısında ise yüzde 4'lük bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Analize göre Türkiye, mayıs ve ekim ayları arasındaki dönemde hem toplam gelir hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler yaz destinasyonu oldu. Türkiye'yi sırasıyla İspanya ve Yunanistan takip etti. Akdeniz destinasyonlar arasında Türkiye yüzde 12'lik gelir artışıyla dikkati çekerken, Mısır yüzde 18, İtalya yüzde 17 ve Yunanistan yüzde 8'lik büyüme kaydetti.

Deniz turizmi geçen yıla göre yüzde 10 gelir artışı sağlayarak sektörel büyümeye önemli katkı sundu. Uzak mesafe seyahatlerde Alman turistlerin rotası bu yıl doğuya kaydı. Maldivler ve Mauritius yüzde 27, Tayland ise yüzde 3'lük artışla popülerliğini artırdı.

Öte yandan, ABD'ye olan talepte keskin bir düşüş gözlemlendi. Ekonomik nedenler ve giriş prosedürlerinin zorluğu sebebiyle ABD, en çok tercih edilen destinasyonlar listesinde 8. sıradan 14. sıraya geriledi.

DRV Başkanı Albin Loidl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel belirsizlik dönemlerinde Alman turistlerin "güvenlik ve güvenilirlik" faktörlerini önceliklendirdiğini belirtti. Loidl, "Uçuş dahil paket turlara olan talep bu yaz ciddi bir artış gösterdi. Gelir bazında yüzde 14, misafir sayısında ise yüzde 12'lik artış, paket tur modelinin başarısını bir kez daha kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.