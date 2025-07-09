İlçede kazılar yapıldı, deprem potansiyeli araştırılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk'un öncülüğündeki akademisyenler, kazı çalışmalarıyla 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinden etkilenen Van'ın Erciş ilçesinde deprem üretme potansiyeli olan fayda araştırma yapıyor.

Van YYÜ, Maden Tetkik ve Arama, AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliğinde hazırlanan ve TÜBİTAK'tan 8,5 milyon lira destek almaya hak kazanan "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak Fayı Projesi" kapsamında geçen yıl başlatılan çalışmalar sürüyor. Yıl sonunda tamamlanması planlanan çalışmada, Van'daki Başkale ve Erciş fay zonunun yanı sıra Hakkari'deki Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı'daki Tutak faylarının karakteristik özelliklerinin ve deprem tekrarlanma aralıklarının belirlenmesi amaçlanıyor.