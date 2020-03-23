Video konferans, sanal toplantı ve sanal etkinliğin bir arada olduğu uygulama pazarının 2020’de 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Yılda yaklaşık yüzde 15 büyüme oranı ile gelişmesi öngörülen sanal etkinlik pazarı Kovid-19 salgınından sonra zirve yaptı.

Finlandiya’da ODTÜ mezunu mühendisler tarafından kurulan Deal Room’un kullanım haritası korona yoğun ülkelerden talebi gösteriyor. Korona virüsü nedeniyle birçok etkinliğin iptal olduğunu ve bu sektörün de salgından ciddi anlamda etkilendiğini belirten Deal Room Genel Müdürü Erdal Kılınç, “Aylardır süren bir çalışma sonunda platformumuzu tamamen sanal olacak etkinlikler için yeniden tasarladık. Şu anda iptal olan onlarca etkinliğe ilaç niteliğinde online çözümler sunuyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok müşterimizin etkinliğin online taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz” diyor.

Deal Room, 10 dakika içerisinde etkinliğinizi online hale getirmeyi sağlayan bir teknoloji sunuyor. Web, mobil web, ve app üzerinden çalışan platformda, yapılması gereken etkinliğe özel bir alan oluşturmak ve link üzerinden katılımcılara çağrıda bulunmak. Çağrılan katılımcılar, online etkinlik içerisinde profillerini oluşturup, hem diğer katılımcılarla toplantı organize edebiliyor ve sanal odalarda birebir görüşebiliyor, hem de yine sanal olarak konuşmacıların sunum yaptığı konferanslara katılabiliyor.