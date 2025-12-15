Evde bakım maaşı Aralık yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Aralık ayının gelmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Evde Bakım Yardımı (Maaşı) ödemeleri, binlerce hak sahibi tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu.

Evde bakım maaşı Aralık yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamayla Evde Bakım Yardımı ödemelerinin başladığını resmen duyurdu.

Bakan Göktaş, tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenmesinin önemini vurgularken, Aralık 2025 dönemi ödeme detaylarını paylaştı:

Aylık Destek Miktarı: Hak sahibi başına aylık 11.702 TL ödeme yapılıyor.

Toplam Ödeme Tutarı: Bu ay evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için toplam 6 milyar TL tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama

Ödemeler bugün (15 Aralık 2025) itibarıyla iller bazında peyderpey hesaplara aktarılmaktadır. Ödemenizin hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol etmek için en hızlı yöntem e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaktır:

e-Devlet Kapısı'nda oturum açın.

Arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve sonucu tıklayın.