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FED faiz toplantısı ne zaman? Karar ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

ABD Merkez Bankası'nın (FED) mayıs ayı faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kaldı. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarını yakından izleyen yatırımcılar, FED'in mayıs ayında nasıl bir karar alacağını merakla bekliyor. İşte FED takvimi hakkında son bilgiler

02 Mayıs 2025 | 15:13
FED faiz toplantısı ne zaman? Karar ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

 Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın açıklamaları da faiz indirimi beklentilerini şekillendirdi. Hammack, FED'in faiz indirimlerine başlayabilmesi için net ve güvenilir verilerin gerektiğini vurgulayarak olası bir zaman dilimi hakkında ipucu verdi. Peki, FED'in mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak ve piyasaların faiz beklentisi ne yönde?

Mayıs ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. FED, bir önceki faiz kararını mart ayında duyurmuş ve faizi sabit bırakmıştı. Mayıs ayı kararı öncesinde ise yatırımcıların pozisyonları merak konusu olmaya başladı. İşte, mayıs ayı FED faiz kararı tarihi ve piyasa beklentileri...

MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı, 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantının ardından, 7 Mayıs Salı günü saat 22.00'de duyurulacak.

FED FAİZİNDE SON DURUM

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, FED'in faiz indirimlerine başlaması için henüz erken olduğunu belirtti. Hammack, 6-7 Mayıs'taki toplantıda faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için mevcut verilerin yeterli olmadığını ifade etti. Ancak, net ve ikna edici verilerin ortaya çıkması durumunda, FED'in haziran ayında faiz indirimini değerlendirebileceğinin sinyalini verdi.

Para piyasalarındaki mevcut fiyatlamalar, FED'in mayıs ayında politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayacağına kesin gözüyle bakıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, piyasalar haziran ayında yüzde 68 olasılıkla bir faiz indirimi bekliyor.

2025 YILI FED TOPLANTI TAKVİMİ

İşte ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılı için belirlenmiş toplantı tarihleri:

  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık
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