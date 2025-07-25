Fed Temmuz 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tarih ve beklentiler

Dolar, altın, kripto para ve hisse senedi piyasalarında yönü belirleyecek karar, 2025 Temmuz ayı Fed toplantı takvimi kapsamında açıklanacak. Peki, Fed faiz kararı için beklentiler ne yönde?
1 TEMMUZ 2025 FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
ABD Merkez Bankası'nın para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), temmuz ayındaki toplantısını 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek.
Toplantı sonunda alınacak karar, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de (TSİ) paylaşılacak.
2 FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
ABD'de enflasyon verileri, 2025 yılının başından bu yana düşüşte. Çekirdek enflasyonun haziran ayında yüzde 2,3 seviyesine gerilemesi, 'Fed'in de sıkı para politikasında gevşemeye gideceğinin sinyalini verdi' şeklinde değerlendiriliyor.
Ekonomistler, temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indiriminin masada olduğunu söylüyor.
3 FED'İN FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?
Fed'in kararı, sadece ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki finansal dengeleri etkiliyor. Özellikle şu başlıklar yakından izleniyor:
- Dolar/TL kuru ve diğer gelişmekte olan ülke paraları
- Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanmalar
- Kripto para piyasalarında yön değişimleri
- ABD ve dünya borsalarında yatırımcı pozisyonları