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Fitch'ten 2024 tahminleri

Fitch Ratings, küresel makroekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

21 Aralık 2023 | 20:19
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Fitch'ten 2024 tahminleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de para politikasının reel ekonomiye daha fazla etki etmesi, Çin'de emlak krizinin tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturması ve Avrupa'da ekonomik büyümenin sadece marjinal düzeyde iyileşmesi nedeniyle küresel makroekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, makro zayıflıkların küresel görünüm üzerindeki kredi baskılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, ABD'de parasal geçişin reel ekonomiye daha fazla etki etmesi, Çin'de emlak krizinin tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturması ve Avrupa'da ekonomik büyümenin sadece marjinal düzeyde iyileşmesi nedeniyle küresel makroekonomik büyümenin 2024'te yavaşlamasının beklendiği vurgulandı.

Genel makroekonomik yavaşlamanın yüksek faiz oranlarıyla birleşmesinin küresel kredi için zorlu ortamın süreceğine işaret ettiği belirtilen açıklamada, temel beklentilerinin 2024'ün ikinci yarısında ABD ve Avro Bölgesi'nde para politikalarının değişmesi yönünde olduğu belirtildi.

Politika faizleri muhtemelen zirvede ancak düşüş yavaş olacak

Fitch'ten yapılan bir diğer açıklamada da ABD, Avro Bölgesi ve İngiltere'de politika faizlerinin 2023'ün 3'üncü çeyreğinden bu yana sabit tutulduğu ve sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvelere ulaşmış durumda olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bir sonraki hamlelerinin faiz indirimi olmasının beklendiği ancak gevşemenin piyasaların şu anda beklediğinden daha yavaş ve yüzeysel olacağı aktarıldı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, politika faiz oranlarının her üç ekonomide de 2024'ün sonuna kadar 75 baz puan düşmesinin beklendiği kaydedildi.

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