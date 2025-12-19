ARA
Yeni yılla birlikte geçerli olacak: ATM'lerde para çekme limiti değişiyor

1 Ocak 2026 itibarıyla ATM'den para çekme limitlerinde değişikliğe gidiliyor.


Yeni yılla birlikte geçerli olacak: ATM’lerde para çekme limiti değişiyor

Yeni yılla birlikte, ATM kullanımında önemli bir değişikliğe gidilecek. Buna göre, banka şubesiyle bitişik ve diğer bütün ATM'lerdeki para çekme limitleri yükseltilecek.

Birçok banka günlük komisyonsuz para çekme limitini 10-15 bin lira seviyesinde tutuyordu.

50 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor

NTV'de yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle banka şubeleri içinde veya şube bitişiğindeki ATM’lerde para çekme limitlerinin, yeni yıl itibarıyla özel bankalarda 50 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Söz konusu uygulamanın arkasında, şube içi ATM’lerin para takibi, dolum planlaması ve güvenlik açısından daha kolay yönetilmesi bulunuyor.

Şube dışındaki ATM'lerde (metro, alışveriş merkezi, cadde) de bu rakamın 50 bin liranın üzerine çıkmayacağı tahmin ediliyor.

Yeni düzenlemeyle nakit yönetimini daha etkin hale getirmesi ve ATM kaynaklı operasyon maliyetlerini azaltması amaçlanıyor.

