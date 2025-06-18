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Genç girişimciler için 250 milyon Euro’luk finansman programı geliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de Genç İş İnsanlarına Finansman Programı başlatarak, genç girişimcilere 250 milyon Euro’ya kadar finansman sağlayacak.

18 Haziran 2025 | 11:22
Genç girişimciler için 250 milyon Euro’luk finansman programı geliyor

EBRD'nin açıklamasına göre, 12 farklı ülkede başarıyla uygulanan Genç İş İnsanlarına Finansman Programı, Türkiye'de hayata geçiriliyor. Bu girişim kapsamında, Türkiye'deki genç girişimciler için 250 milyon Euro’ya kadar finansmanın harekete geçirilmesi planlanıyor.

Program, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından destekleniyor. Söz konusu programla, 35 yaş altı bireylere finansal destek, bilgi aktarımı ve finans dışı işletme geliştirme hizmetleri sunulması hedefleniyor.

Genç İş İnsanlarına Finansman Programı, Türkiye'deki iş ortakları olan finansal kuruluşlara finansman, teknik işbirliği ve risk paylaşımı sağlayacak. Bu kuruluşlar ise söz konusu kaynakları, genç iş insanları tarafından yönetilen veya çoğunluk hissesi gençlere ait olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi olarak kullandıracak.

Programın önceliklerinden biri, sağlanacak toplam finansmanın yüzde 70'inin deprem bölgesindeki işletmeler için kullandırılması olacak. Bu sayede, bu bölgelerdeki işletmelerin faaliyete başlaması ya da faaliyetlerini sürdürmesi desteklenerek, deprem felaketinin ekonomik etkilerinin azaltılması ve insan kaynağının korunması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, 12 farklı ülkede uygulanan programın 1 milyar Euro’luk büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Türkiye’nin en büyük varlığı genç nüfusu. Bu nedenle Genç İş İnsanlarına Finansman Programı'nın, yaratıcı, dinamik ve dirençli genç Türk girişimcileri arasında sağlam bir yer edineceğine olan inancım tam." ifadelerini kullandı.

 

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