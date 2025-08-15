Google CEO'suna göre bu taktiği öğrenen gençler daha iyi kariyere ulaşabiliyor

Lex Fridman Podcast programına katılan Pichai, kariyerinin erken dönemlerinde sık sık kendisinden daha iyi olan kişilerle çalıştığını ve bu durumun kendisine önemli öğrenme fırsatları sunduğunu söyledi.

Pichai konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Kendinizi, yeteneklerinizi geliştiren insanlarla birlikte çalışabileceğiniz bir pozisyona getirmeye çalışın. [Bu] sizin gelişmenize yardımcı olur."

Pichai ayrıca, bazı meslektaşlarının becerilerinin sizden ileri olduğunu fark ettiğinizde, onların yanında zaman geçirmeye açık fikirli olunması gerektiğini de vurguladı.

Konfor alanı dışında çalışmanın yeni ve faydalı beceriler kazanmaya yardımcı olabileceğini söyleyen Pichai, sözlerini şözle tamamladı: "Çoğu zaman kendiniz bile şaşırırsınız."

Fortune'un haberine göre daha önce başka bir podcast programına da konuk olan Pichai, yol boyunca çok fazla şansa ihtiyaç olduğunu söylerken, "Kalbinizi dinleyip, gerçekten keyif alıp almadığınızı görmeniz önemli" demişti. Pichai bu podcast'te de hayatının çeşitli dönemlerinde, kendisinden daha iyi olduğunu düşündüğüm insanlarla çalıştığını belirtti.