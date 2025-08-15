Amazon yöneticisine göre bu dönemde çocuklara öğretilecek 1 numaralı beceri

Garman, CNBC’nin “Closing Bell Overtime” programında yaptığı açıklamada, iş dünyasında yapay zekâ destekli araçların giderek daha fazla entegre olmasıyla birlikte, işverenlerin yaratıcılık ve uyum yeteneği gibi “yumuşak becerilere” sahip çalışanları öncelikli olarak işe alacağını belirtti. Kendi lise son sınıfa geçen çocuğuna da şu tavsiyeyi verdiğini söyledi: Üniversitede hangi bölümü okursan oku, eleştirel düşünme becerilerini geliştir.

“Bence üniversiteye gitmenin bir kısmı eleştirel düşünceyi inşa etmekle ilgili. Bu, beceri geliştirmekten çok ‘nasıl eleştirel düşünebilirsin’ sorusuna cevap bulmakla alakalı. Bazı açılardan, gelecekte en önemli beceri bu olacak.” Garman’a göre, eleştirel düşünme yapay zekâ çağında çoğu insan için başarıya giden en büyük anahtar olacak.

“Yaratıcı olmak isteyeceksiniz, eleştirel düşünebilmek isteyeceksiniz ve esnek olacaksınız. Yeni şeyler öğrenebilme ve uyum sağlama yeteneği, öğrendiğiniz herhangi bir beceri kadar önemli olacak.”