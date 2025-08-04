Gözler enflasyon verisinde

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 12.191,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 40,6170'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 40,6750'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.950 puanın direnç, 10.650 ve 10.550 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Küresel piyasalarda risk algısı arttı

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna dair iyimserliği öne çıkarmasına karşın en son açıklanan istihdam verisinin kötü gelmesi ABD ekonomisine ilişkin belirsizliklerin artmasına neden oldu.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişelerle küresel piyasalarda risk algısının arttığını kaydetti.

Avrupa borsaları geçen hafta negatif seyretti

ABD ile Avrupa arasında ticaret anlaşması sağlanmasına karşın mevcut gümrük tarifelerinin ileriki dönemde bölgede şirketleri hangi boyutta etkileyebileceğine dair belirsizlik sürüyor.

Analistler, Bölgede enflasyon verisinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2 olan hedefi doğrultusunda geldiğini belirterek, Bankanın faiz indirimlerinde aceleci davranmayabileceğini ifade etti.

Asya borsaları Japonya hariç pozitif

Asya borsalarında Fed'in eylül ayında faiz indirimlerine ilişkin ihtimallerin artmasıyla Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

ABD ekonomisine ilişkin endişeler küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olurken, Asya piyasalarında Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik fiyatlanıyor.

Buna karşın Japonya tarafında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE)

11.30 Euro Bölgesi, ağustos ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, haziran dayanıklı mal siparişleri