ARA
DOLAR
45,43
0,03%
DOLAR
EURO
53,23
-0,03%
EURO
ALTIN
6724,49
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • GüzelEnerji ve Milangaz’ın yeni Genel Müdürü Erdal Yavuz oldu

GüzelEnerji ve Milangaz’ın yeni Genel Müdürü Erdal Yavuz oldu

OYAK Enerji Şirketleri çatısı altında faaliyet gösteren GüzelEnerji Akaryakıt ile Milangazın genel müdürlük görevine Erdal Yavuz getirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

GüzelEnerji ve Milangaz’ın yeni Genel Müdürü Erdal Yavuz oldu

OYAK Enerji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji Akaryakıt AŞ ve Milangaz'ın Genel Müdürü Erdal Yavuz oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, GüzelEnerji ve LPG sektörünün öncü markası Milangaz'ın genel müdürlük görevlerini yürütecek.

Yavuz, yeni görevinde GüzelEnerji ve Milangaz'ın büyüme stratejilerine yön verecek, operasyonel mükemmeliyet, müşteri deneyimi ve finansal sürdürülebilirlik odağında stratejik dönüşüm projelerine liderlik edecek.

Yavuz, bu görevinde Türkiye'nin önde gelen enerji markaları TotalEnergies İstasyonları, Milangaz, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol'ün entegre ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda geliştirilmesinden sorumlu olacak.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL